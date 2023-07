Börse Asien: Märkte in Asien folgen der Wall Street ins Plus

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 1,1 Prozent. Nach einer Reihe enttäuschender Konjunkturdaten suchen die Anleger nun in den für Donnerstag erwarteten Handelsdaten nach Hinweisen auf die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.