Börse Asien: Märkte in China begrüßen Konjunkturmaßnahmen – Anleger in Japan vorsichtig

Die angekündigte Unterstützung der Regierung in Peking für die stotternde Wirtschaft nach der Corona-Pandemie lässt am Dienstag die Anleger in China aufatmen. Die Börse in Shanghai lag 1,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 2,5 Prozent. Das Ankurbeln der Binnennachfrage, die Stärkung des Vertrauens und die Risikoprävention stehen im Fokus der wirtschaftspolitischen Maßnahmen, zitierte die staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua das Politbüro.