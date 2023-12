Börse Asien: Märkte in Japan treten zwischen den Jahren auf der Stelle

Die Börse in Shanghai gab um 0,7 Prozent nach. Der CSI300-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,7 Prozent. Nach Weihnachten fällt der Handel in der Regel dünn aus, da mehrere Märkte, darunter Australien, Neuseeland und Hongkong, geschlossen bleiben.