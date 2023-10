Börse Asien: Nahost-Konflikt lässt asiatische Märkte einbrechen

Die Gewalt im Nahen Osten schürt am Montag die Unsicherheit an den Weltmärkten. Sorgen über eine mögliche Unterbrechung der Lieferungen aus dem Iran ließen den Preis für Rohöl der Sorte Brent im asiatischen Handel um 4,18 Dollar auf 88,76 Dollar pro Barrel steigen. „Angesichts der Knappheit, mit der sich die physischen Ölmärkte bereits im vierten Quartal 2023 konfrontiert sehen, könnte eine sofortige Reduzierung der iranischen Ölexporte den Brent-Future kurzfristig auf über 100 Dollar pro Barrel treiben“, so Analysten der Commonwealth Bank of Australia (CBA).