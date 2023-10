Börse Asien: Nahost-Risiken schicken Asien-Börsen auf Talfahrt

Die Gefahr eines größeren Konflikts im Nahen Osten hat am Montag die Stimmung der Anleger in Asien getrübt. Die USA, ihre westlichen Verbündeten und auch China warnten vor einem erheblichen Risiko in der Region. Israel setzte unterdessen seine Luftangriffe im Gazastreifen und an der Grenze zum Südlibanon fort. „Die Sorge um eine mögliche Verschärfung der Spannungen im Nahen Osten wird den japanischen Aktienmarkt heute und in dieser Woche weiter belasten“, sagte Maki Sawada von Nomura Securities.