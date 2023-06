Börse Asien: Pharma-Titel sorgen für gesunde Gewinne in Japan

Die anstehende Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der Bank of Japan (BOJ) am Freitag deckelten jedoch die Gewinne. Die Anleger versuchen auch immer noch abzuschätzen, ob die Rally des Nikkei nach einem Anstieg um fast 23 Prozent seit Mitte März bis zum Höchststand in der vergangenen Woche zu aufgeheizt sein könnte.