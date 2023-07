Börse Asien: Schwache China-Daten drücken Asiens Börsen

Eine Verlangsamung der Dienstleistungsaktivitäten in China hat die Stimmung der Anleger in Asien getrübt. Die Börse in Shanghai lag am Mittwoch 0,6 Prozent im Minus bei 3226 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,7 Prozent auf 3872 Zähler.