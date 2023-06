Börse Asien : Schwache China-Daten lassen Asien-Börsen auf Stimulierungsmaßnahmen hoffen

An den Märkten in Asien liegt am Donnerstag das Hauptaugenmerk auf den enttäuschenden chinesischen Wirtschaftsdaten. Das Wachstum der chinesischen Industrie verliert im Mai an Fahrt. Die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stieg zwar im vergangenen Monat um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Daten des Nationalen Statistikamtes am Donnerstag zeigten.