Börse Asien: Spannungen zwischen China und USA bringen asiatische Börsen ins Straucheln

Die Exporte blieben vorerst solide und die Nettoauslandsnachfrage trug mit 1,8 Prozent-Punkten zum BIP-Wachstum bei. Japans Wirtschaft hat sich in diesem Jahr nur langsam von den Folgen der Pandemie erholt, da die steigenden Lebenshaltungskosten und die schwächelnde globale Nachfrage die Aussichten trüben. Angesichts dieser Ungewissheit haben die Entscheidungsträger der Bank of Japan (BOJ) ihre Entschlossenheit betont, die Geldpolitik so lange äußerst locker zu halten, bis die jüngste kostengetriebene Inflation in einen durch die Inlandsnachfrage und ein höheres Lohnwachstum bedingten Preisanstieg umschlägt.