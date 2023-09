Börse Asien: Trotz leichter Erholung hält Zinsangst auch an Asiens Börsen an

Die Kerninflation in Japans Hauptstadt verlangsamte sich im September den dritten Monat in Folge. Wie am Freitag aus offiziellen Daten der Regierung hervorging, stieg der Kernverbraucherpreisindex (VPI) für Tokio, der Ölprodukte einschließt, aber die Preise für frische Lebensmittel ausschließt, im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent. Damit lag der VPI leicht unter der durchschnittlichen Marktprognose von 2,6 Prozent. Der VPI liegt damit aber immer noch deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank Bank of Japan (BOJ). Analysten gehen davon aus, dass sich die Inflation in den kommenden Monaten weiter verlangsamen wird, was auf den jüngsten Rückgang der Rohstoffpreise und den Basiseffekt des starken Anstiegs im vergangenen Jahr zurückzuführen ist.