Börse Asien: US-Jobdaten lindern Zinsängste in Asien

Die Anleger warten daher gespannt auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird. Analysten erwarten, dass im September 170.000 neue Stellen geschaffen wurden, ein Rückgang gegenüber 187.000 im August, während die Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent auf 3,7 Prozent sinken dürfte. „Ich denke, dass diese Zahlen weit von den Erwartungen entfernt sein müssen, um die Fed zu bewegen, aber Zahlen, die nahe an den Erwartungen liegen, könnten die Nervosität am Markt für Staatsanleihen beruhigen“, sagte Stephen Miller, Investmentstratege bei GSFM in Sydney.