Börse Asien: Verhinderung des US-Zahlungsausfalls beflügelt asiatische Aktienanleger

„Die Anleger wurden auch durch die Nachricht ermutigt, dass das US-Repräsentantenhaus in einem entscheidenden Schritt zur Vermeidung eines Zahlungsausfalls der USA ein Gesetz zur Schuldenobergrenze verabschiedet hat, das nun im US-Senat diskutiert wird“, sagte Harry Ottley, Wirtschaftsexperte bei der Commonwealth Bank of Australia. Der US-Senat sei auf dem besten Weg, am späten Donnerstag (Ortszeit) eine Gesetzesvorlage zur Aufhebung der Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar zu verabschieden, kündigte der Mehrheitsführer der Demokraten, Chuck Schumer, an und fügte hinzu: „Wir vermeiden heute Abend einen Zahlungsausfall.“