Börse Asien: Zins-Hoffnungen der Fed wecken Appetit der Anleger in Asien

An den asiatischen Märkten waren die Anleger am Mittwoch trotz der anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten nach dem Schock zu Wochenbeginn wieder in Kauflaune. Sie schraubten ihre Zinserwartungen nach den vorsichtigen Tönen der US-Notenbank zurück. Der Präsident der Fed von Atlanta, Raphael Bostic, sagte am Dienstag, die Notenbank müsse die Zinsen nicht weiter erhöhen, und der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, äußerte sich später am Tag ähnlich.