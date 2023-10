Börse Asien: Zinsängste kehren zurück an Asien-Börsen – Chip-Aktien brechen ein

Die Angst vor anhaltend hohen Zinsen der US-Notenbank verschreckt am Donnerstag die Anleger an den asiatischen Märkten. Aktien aus dem Chipsektor führten einen breiten Ausverkauf an, nachdem US-Technologiewerte über Nacht gefallen waren. Die Renditen von Staatsanleihen kletterten erneut auf Rekordstände.