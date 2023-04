Börse Dax dämmt Aufschwung wieder ein

Auch an den europäischen Börsen ließ die Begeisterung über die Daten rasch nach: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sowie der französische Cac 40 schlossen mit nur minimalen Gewinnen, während der Londoner FTSE 100 am Ende um 0,5 Prozent zulegte. An der New Yorker Börse stand der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende knapp im Plus, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,4 Prozent nachgab.