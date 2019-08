Börse: Dax gibt wegen Eskalation im Handelskrieg deutlich nach

Zu den wenigen Gewinnern in Europa gehörten die Aktien von Linde mit einem Plus von 1,5 Prozent. Der Gasekonzern dreht an der Preisschraube und hob seine Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Blick auf den Rest des Jahres die Zusagen erfüllen können, Wert für die Aktionäre unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld zu schaffen“, sagte Vorstandschef Steve Angel. In London profitierten die Papiere des Edelmetall-Schürfers Fresnillo vom Goldpreisanstieg und legten um mehr als drei Prozent zu.