Börse Dax knackt Rekordmarke von 14.000 Punkten

Vor diesem Hintergrund griffen Investoren erneut bei Infrastrukturwerten zu. Der europäische Branchenindex stieg um bis zu 2,6 Prozent auf ein Elf-Monats-Hoch von 525,56 Punkten. Zusätzlichen Rückenwind lieferte der Ausblick von Saint Gobain. Der Bauindustrie-Zulieferer stellte ein Quartalsergebnis über Markterwartungen in Aussicht. Die Aktie des Unternehmens stieg in Paris um bis zu zehn Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 43,99 Euro. In ihrem Windschatten legten die Titel des Konkurrenten HeidelbergCement gut vier Prozent zu. An der Wall Street kletterte der börsennotierte iShares-Fonds mit Werten aus diesem Sektor um bis zu 2,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 32,18 Dollar.