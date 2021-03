Börse Dax pendelt sich auf Rekordniveau ein

Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start auf dem zu Wochenbeginn erreichten Rekordniveau eingependelt – und es sogar nochmals übertroffen. Er machte seine Anfangsverluste wett und klettert über das am Vortag erzielte Rekordhoch. Der Deutsche Leitindex knackt erneut die Marke von 14.400 Punkten und steigt in der Spitze um 0,2 Prozent auf 14.415 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstagvormittag um 0,08 Prozent auf 31 337,01 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,12 Prozent auf 3767,83 Zähler.