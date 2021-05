Börse Dax-Rekord – Übernahmefantasie beflügelt Immobilienbranche

Die Anteilsscheine von Flatexdegiro sprangen dank ehrgeiziger mittelfristiger Ziele auf ein Rekordhoch. Zuletzt kam der Kurs ein wenig zurück, notierte mit 111,30 Euro noch knapp 15 Prozent im Plus und damit an der SDax-Spitze.



Mehr zum Thema: Rohstoffe und Vorprodukte sind knapp, die Industrie leidet unter Lieferengpässen. Die Preise schnellen in die Höhe, die Produktion stockt. Kommt nach einem kurzen Boom die Stagflation?