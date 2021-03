Börse Dax-Rekordjagd geht weiter

Der Euro beendete erst einmal seine Talfahrt und notierte zuletzt bei 1,1887 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1866 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,34 Prozent am Montag auf minus 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 144,78 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,45 Prozent auf 171,62 Punkte.



