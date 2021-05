Börse Dax schließt nach Rekordhoch nur leicht im Plus

Der Euro kostete nach Xetra-Schluss 1,2234 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,2264 (Montag: 1,2212) US-Dollar festgesetzt, der Dollar hatte damit 0,8154 (0,8189) Euro gekostet. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,20 Prozent am Freitag auf minus 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 144,17 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,22 Prozent auf 169,70 Punkte.



