Börse Dax steigt auf Allzeithoch

Inzwischen ist die Inflation auch in der Eurozone deutlich zurückgegangen. Die Verbraucherpreise lagen im November 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Vor einem Jahr waren es 10,1 Prozent. Die EZB hatte ihre Leitzinsen seit Sommer 2022 kräftig angehoben, zuletzt aber unverändert gelassen.Der Dax hat seinen bisherigen Rekordwert geknackt: Getrieben von der Aussicht auf wieder fallende Zinsen im kommenden Jahr steigt der deutsche Leitindex am Dienstag um 0,8 Prozent auf ein Allzeithoch von 16.533,87 Punkten. Damit kann der Dax an die November-Rally anknüpfen und lässt seinen Ende Juli erreichten bisherigen Höchststand von 16.528,97 Zählern hinter sich.