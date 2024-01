Börse Europäische Aktienmärkte belastet – Zalando mit Rekordtief

Zweifel an raschen Zinssenkungen und enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China haben die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch belastet. Dax und EuroSToxx verloren am Vormittag je 0,9 Prozent auf 16.415 und 4404 Punkte. An den chinesischen Börsen gerieten Immobilien- und Technologiewerte besonders stark unter Druck.