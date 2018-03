Börse Frankfurt: Dax-Anleger blicken in die USA

FrankfurtDas sechste Jahreshoch in nur sieben Handelstagen: In der Vorweihnachtszeit läuft es ausnehmend gut für das deutsche Börsenbarometer. Am Dienstagabend schloss der Dax nach einem verhaltenen Auftakt 0,8 Prozent im Plus bei 11.284 Zählern. Kurz zuvor war er auf ein neues Jahreshoch von 11.300 Punkten geklettert.