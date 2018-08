Börse Frankfurt: Dax dürfte zum Handelsstart zulegen

Anleger nutzen die Kursverluste der vergangenen Tage am Dienstag zum Wiedereinstieg in Aktien. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Dienstag etwas höher in den Handel starten. Am Montag hatte er unter anderem wegen eines Kursrutsches des Index-Schwergewichts Bayer ein halbes Prozent im Minus bei 12.358,74 Punkten geschlossen.