Börse Frankfurt: Dax tief im Minus – Italien in bedrohlicher Schieflage

Doch nicht nur Italiens Wirtschaftslage bereitete den Investoren Kopfzerbrechen. Politisch gesehen läuft es ebenfalls alles andere als rund für den südeuropäischen Staat. Denn der scheidende Ministerpräsident Berlusconi macht nicht sofort den Weg frei für seinen Nachfolger. Angesichts dieser Verzögerung in der politischen Entwicklung zogen viele Anleger ihr Geld aus risikobehafteten Anlagen zurück. Dieses Vorgehen zeigte einmal wieder, dass politische Unsicherheiten zu Gewinnmitnahmen verleiten. „Jetzt wird mal durchgerechnet, was die Banken so an italienischen Anleihen in den Portfolien halten, und was an Abschreibungen auf sie zukommen könnte“, sagte Kapitalmarktstratege Jens Beulke von Silvia Quandt Research. „Die Erleichterung über den Abgang von Berlusconi war nur ein Strohfeuer. Er ist nicht das Problem. Das Problem ist das politische System Italiens.“ Außer der Regierung Silvio Berlusconis hat sich seit Kriegsende kaum ein Kabinett langfristig gehalten.