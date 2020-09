Börse für Einsteiger – Teil 1 Warum Vermögensaufbau mit Aktien?

Mir geht es darum, Dir ein paar einfache Erkenntnisse zu vermitteln und mit auf den Weg zu geben, die Dir helfen, Dein Geld sinnvoll anzulegen und zu vermehren. Mein Ziel ist es, dass Du am Ende Deines Investmentlebens mehr Geld hast, als Du hättest, wenn Du diesen Beitrag nicht gelesen hättest. Dabei geht es mir um Erkenntnisse und Tipps, die sich nahezu zwingend positiv auf Deinen Investmenterfolg auswirken werden. Kein Mensch (jedenfalls nicht ich) kann sagen, ob Daimler, BMW oder Tesla in zehn Jahren in der Rückschau die bessere Anlage war. Ebenso weiß keiner, ob sich China oder Indien besser entwickeln und bessere Investmenterträge abwerfen wird. Dass Du am Ende aber deutlich (!) mehr Geld hast, wenn Du (i) günstige Anlageprodukte teuren vorziehst und (ii) ein wenig auf die steuerlichen Konsequenzen Deiner Anlageentscheidungen achtest, ist fast so sicher wie das Amen in der Kirche. Es geht also um Dinge, die Du leicht und ohne großes Finanzwissen zu Deinen Gunsten beeinflussen kannst.



Mehr zum Thema

Teil 2 unserer Serie für Börseneinsteiger befasst sich mit einem elementaren Mechanismus der Vermögensanlage: dem Zinsenzinseffekt - und seinem gefährlichsten Gegenspieler. Was Anleger über die Wirkung von Renditen und Gebühren wissen sollten.

Alle Lektionen des Anlegerleitfadens können Abonnenten ohne Zusatzkosten gebündelt als Dossier abrufen. Hier geht es zum Börsen-1x1 für Privatanleger.