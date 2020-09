Börse für Einsteiger - Teil 2: Der mächtige Zinseszinseffekt – und sein gefährlicher Gegenspieler

Das Problem mit Kosten und Gebühren ist, dass Dich kein Bank-, Versicherungs- oder anderer Berater auf die Auswirkungen der Kosten und Gebühren deutlich hinweisen wird. Die Berater leben nämlich von Kosten und Gebühren. So bekommt Deine Bank beziehungsweise Dein Versicherungsvertreter oder sonstiger Anlageberater bei Fonds den gesamten Ausgabeaufschlag (in der Regel fünf Prozent Deines Ausgangsbetrags – ¬solltest Du nie zahlen!!!) und dann noch jedes Jahr eine Bestandsgebühr („Kick-backs“) in Höhe der Hälfte der Verwaltungsgebühr (also bei einem Fonds mit einer Verwaltungsgebühr von 1,5 Prozent jedes Jahr noch einmal 0,75 Prozent des Anlagevolumens oben drauf).