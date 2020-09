Börse für Einsteiger - Teil 2 Der mächtige Zinseszinseffekt – und sein gefährlicher Gegenspieler

Auf den Interessenkonflikt Deines Anlageberaters bin ich schon eingegangen. Dein Berater will (und muss) an Dir Geld verdienen. Er ist dabei einem nicht unerheblichen Druck seines Arbeitgebers ausgesetzt. Banken und andere Finanzdienstleister setzen ihren Mitarbeitern Vertriebsziele, die erreicht werden sollen. In einem Monat soll ein Immobilienfonds an den Mann gebracht werden, im nächsten ein Themen-Fonds. Kurzum: Die Beratung Deines Anlageberaters ist mit großer Vorsicht zu genießen.