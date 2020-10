Börse für Einsteiger – Teil 6 Riskante Fonds: Vorsicht vor diesen Produkten!

Dein Anlageberater wird Dich gerne auf die Möglichkeit hinweisen, Deinen offenen Fondsanteil jederzeit an der Börse verkaufen zu können. In Schönwetterzeiten ist das sogar richtig. Denn offene Fondsanteile werden an der Börse gehandelt. In der Krise wirst Du aber auch an der Börse keinen Käufer und vor allem keine verlässliche Preisbildung finden. Beobachte in diesem Zusammenhang auch, ob Dir Dein Anlageberater auch den Einstieg über die Börse empfiehlt. Im Zweifel wird er das nicht tun, weil er an Dir den Ausgabeaufschlag verdienen will, den ihm die Fondsgesellschaft, nicht aber die Börse zahlt!