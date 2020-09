Börse Grenke unter Druck: Eins zu null für den Shortseller

Grenke war mit seinen drei Geschäftsfeldern Leasing, Bank und Factoring in den vergangenen Jahren ein stabiles Wachstumsunternehmen. Seit dem Börsengang haben die Baden-Badener netto nie Verluste gemacht. Die Aktie wurden in WirtschaftsWoche 17/2017 empfohlen, Grenke-Anleihen (XS1956014531) zuletzt in Heft 11/2019, Festgeld in Heft 12/2020.