Börse in Frankfurt Dax auch zum Wochenschluss im Rekordfieber

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,47 Prozent auf 4765,65 Punkte. Moderat nach oben ging es auch an der Leitbörse in Paris. In London fiel das Plus für den FTSE 100 mit 1,5 Prozent deutlicher aus. In New York gaben der Leitindex Dow Jones Industrial sowie der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Börsenschluss moderat nach.