Börse in Frankfurt Dax nach EZB-Entscheid auf Richtungssuche

Die EZB hob trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensystem die Schlüsselsätze um einen halben Prozentpunkt an. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, steigt dadurch von 2,50 auf 3,00 Prozent. „Das drückt berechtigtes Vertrauen in die Solidität des europäischen Bankensystems aus“, sagte Ulrich Kater, Chefökonom der Dekabank. „Trotzdem müssen Notenbanken und Aufsicht auch in Europa Gewehr bei Fuß stehen, um im Einzelfall schnell stabilisieren zu können.



