Börse in Frankfurt Dax vor Fed-Entscheid robust

22. März 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed hat der Dax am Mittwoch mit moderaten Gewinnen an seine jüngste Erholung angeknüpft. Der Leitindex notierte am Vormittag 0,16 Prozent höher bei 15.219,71 Punkten.