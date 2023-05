Börse Ist der Dax-Rekord bloß ein billiger Marketingtrick?

Beim Blick in ihre Depots dürften Anleger, die sich beim Aktienkauf eng am Dax orientieren, aber noch aus einem anderen Grund enttäuscht sein. Denn längst nicht alle der 40 Dax-Aktien notieren nahe an ihrem Allzeithoch. Der Indexrekord kann so in die Irre führen. Kaum ein Anleger gewichtet aber die Aktien exakt so, wie sie auch im Index gewichtet werden. Steigt dann eine im Index stark gewichtete Aktie besonders kräftig, treibt das zwar den Index, aber nicht gleichermaßen das Depot mit Dax-Aktien.