Börse Italien-Sorgen und Ölpreis belasten Dax

Der verschärfte Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU hat dem deutschen Aktienmarkt einen Dämpfer verpasst. Zudem belastet der Ölpreisverfall, der Zweifel am Zustand der Weltkonjunktur nährt. Der Dax fiel am Vormittag um 1,23 Prozent auf 11.331,26 Punkte. Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, verlor am Mittwoch 1,09 Prozent auf 23.834,69 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,30 Prozent auf 3182,84 Zähler abwärts.