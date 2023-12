Börse Jahresendrally treibt Dax auf Rekordhoch – Zinshoffnungen

Kapitalmarktexperte Sebastian Dörr sagte über die Jahresendrally: „Guten Börsenjahren setzt sie das Sahnehäubchen auf, schlechten verschafft sie immerhin noch ein gutes Ende.“ 2023 ist wohl ersteres der Fall: Bislang hat der Dax in diesem Jahr fast 19 Prozent zugelegt und damit etwas mehr als der europäische Index EuroStoxx. Im globalen Vergleich stellt er zwar den US-Leitindex Dow Jones klar in den Schatten, nicht aber die Techbörse Nasdaq.



Lesen Sie auch: Was die Aufspaltung des Dax-Konzerns Brenntag bedeutet