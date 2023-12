Börse Jahresendrally treibt Dax erstmals über 17.000 Punkte

Nach dem klaren Signal der US-Notenbank Fed für voraussichtlich mehrere Zinssenkungen im Jahr 2024 hat der Dax am Donnerstag erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 17.000 Punkten übersprungen. Der Leitindex kletterte um 1,4 Prozent auf 17.002 Punkte und setzte so seine jüngste Rekordjagd fort. Im Zuge seiner Jahresendrally vom Tief seit Oktober hatte der Leitindex in der Vorwoche seinen gut vier Monate alten Höchststand übertroffen und danach fast täglich neue Rekordmarken erreicht. Anschließend ließ der Schwung etwas nach. Stabile Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag bewegten zunächst kaum.