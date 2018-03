Börse Mailand: Italienische Aktien nach Wahl unter Druck – Bank-Aktien verlieren deutlich

Die Aktienmärkte in Europa erholten sich zügig von kleinen Rückschlägen wegen des italienischen Resultats. Sie sind nach vorbörslichen Verlusten mit positiver Tendenz in die neue Woche gestartet. Denn das zweite wichtige politische Ereignis des Wochenendes – die Einigung auf eine große Koalition in Berlin – stärkte die Position von Optimisten. Am Vormittag lagen viele Aktienbörsen mit knapp einem halben Prozent im Plus. Das galt auch für den Deutschen Aktienindex, wobei Adidas, Deutsche Bank oder Allianz jeweils mehr als ein Prozent gewannen.