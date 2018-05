Börse New York: Einigung im Handelsstreit sorgt für Kursgewinne

Positiv kam an den Börsen vor allem die Senkung von chinesischen Einfuhrzöllen auf Pkw und Autoteile an. Die Abgaben auf Importe würden für die meisten Pkw-Modelle auf 15 Prozent von 25 Prozent herabgesetzt, teilte das chinesische Finanzministerium mit. Wie in Europa zogen die Autowerte an: GM, Ford und FiatChrysler gewannen bis zu zwei Prozent.