Börse New York : Flaute an der Wall Street

New YorkDie Wall Street ist am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Mit Blick auf die kurz nach der Eröffnung beginnende Anhörung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell hielten sich allerdings viele Anleger zurück. Dem vorab veröffentlichten Redetext zufolge, hält die Fed am derzeitigen Tempo der Zinserhöhungen fest – sie hat bereits drei für das laufende Jahr signalisiert. Aktuell liegt der US-Leitzins in einer Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent. Die Anhörung beginnt um 16.00 Uhr (MEZ). Befürchtungen über eine Überhitzung der US-Wirtschaft wurden durch den überraschend deutlichen Rückgang der US-Industrieaufträge etwas entkräftet.