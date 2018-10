Börse New York IWF-Konjunkturprognosen machen Anleger an Wall Street nervös

New YorkDie gesenkten Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) haben am Dienstag die Anleger an der Wall Street verunsichert. Der Dow Jones fiel um 0,4 Prozent auf 26.375 Punkte. Der S&P 500 gab ebenfalls nach, während der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent zulegte.