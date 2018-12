 Börse New York: Neue Schlagzeilen im Zollstreit beflügeln die Wall Street

Positiv werteten Investoren Aussagen von US-Präsident Donald Trump in einem Reuters-Interview. Er stellte darin weitere Verhandlungen zur Beilegung des Handelskonflikts mit China in Aussicht. Außerdem wolle er die geplante Anhebung der Strafzölle auf chinesische Waren vorerst auf Eis legen. Außerdem berichtete das „Wall Street Journal“, die Regierung in Peking wolle ausländischen Unternehmen den Zugang zum chinesischen Markt erleichtern.