Börse New York Spekulationen auf steigende US-Zinsen belasten die Wall Street

New YorkSpekulationen auf rascher als gedacht steigende US-Zinsen und ein weiter eskalierender Handelsstreit USA/China haben am Montag die Wall Street belastet. Der Dow Jones fiel in den Anfangsminuten um 0,4 Prozent auf 26.347 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,3 Prozent, der Nasdaq-Composite 0,6 Prozent.