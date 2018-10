Börse New York US-Aktionäre lassen es ruhig angehen – Dow Jones notiert kaum verändert

FrankfurtNach den Turbulenzen in der vergangenen Woche haben es die US-Börsen am Montag ruhiger angehen lassen. Der Dow Jones kam im frühen Handel kaum vom Fleck und lag bei 25.335 Zählern. S&P 500 und der Nasdaq-Composite begannen ebenfalls wenig verändert. In der vergangenen Woche hatten der Dow und der S&P jeweils gut vier Prozent verloren. Im Fokus stehe jetzt die Bilanzsaison, sagten Händler.