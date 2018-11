Börse New York Verschnaufpause an der Wall Street

New YorkNach der Rally zur Wochenmitte hat die Wall Street am Donnerstag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Dow Jones fiel im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 25.306 Punkte. Am Mittwoch hatte er 2,5 Prozent gewonnen, nachdem Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell Spekulationen auf eine behutsamere Gangart der Notenbank bei den Zinserhöhungen ausgelöst hatten. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gaben nun je etwa 0,4 Prozent nach.