Börse New York Wall-Street-Anleger halten sich am Wahltag zurück

New YorkNach Beginn der US-Kongresswahlen haben sich die Anleger an der New Yorker Börse am Dienstag zurückgehalten. Die Kurse kamen im Anfangsgeschäft kaum vom Fleck. Der Dow Jones lag bei 25.488 Zählern etwas höher. Auch der S&P 500 und der Nasdaq-Composite legten etwas zu.