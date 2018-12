 Börse New York: Wall Street auf Erholungskurs - Autobauer sind gefragt

New YorkSpekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China locken Anleger an die Wall Street zurück. Der Standardwerteindex Dow Jones stieg zur Eröffnung am Dienstag um 1,2 Prozent. Hoffnung machte ein Telefonat von US-Finanzminister Steven Mnuchin und dem amerikanischen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He. Die drei Regierungsvertreter loteten den Fahrplan für weitere Verhandlungen zur Lösung des Handelskonflikts aus. US-Präsident Donald Trump schürte ebenfalls Hoffnungen, als er per Twitter von „sehr produktiven Gesprächen mit China“ sprach. „Achtet auf einige wichtige Ankündigungen!“