 Börse New York: Wall-Street Erholung verliert Schwung

New York Nachlassende Hoffnungen auf eine Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China dämpfen die Kauflaune der US-Anleger. An der Wall Street verlangsamte sich am Donnerstag die Erholung der Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500, die zur Eröffnung jeweils 0,4 Prozent zulegten.