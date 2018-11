Börse New York Wall Street eröffnet im Minus

New YorkIn New York haben die Anleger am Dienstag erneut bei den einst so beliebten Technologieaktien Reißaus genommen. Der Dow Jones fiel in den Anfangsminuten um 1,7 Prozent auf 24.594 Punkte, der S&P 500 verlor 1,4 Prozent und der Nasdaq-Composite über zwei Prozent. Nach einigen Minuten grenzten die Indizes ihre Verluste etwas ein.